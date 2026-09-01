Eala-Mania gihangop sa US open

Wala pa nakaduwa og sugod si Filipina tennis ace Alex Eala apan gihangop nang daan sa mga nag-organisar sa US Open ang “Eala-mania.”
Sa pagduwa pa lang ni Eala sa “Stars of the Open” exhibition game batok kang American Iva Jovic, personal nga nagsaksihan sa mga nag-organisar ang epekto sa “Eala-mania,” nga nahulma gumikan sa sunodsunod nga pagsaka sa karera ni Eala.
Nasaksihan sab kini sa labing unang pagduwa ni Eala sa Grand Slam mixed-doubles kauban si Canadian Felix Auger-Aliassime diin napilde sila batok sa magtiayong sila si Elina Svitolina sa Ukarania ug Gael Monfils sa France, 4-1, 4-1.
“We we were fortunate to have her in the mix. We saw some of it, that crowd turned up there, what she did in Stars of the Open. I don’t know if you guys caught any of that match, but it was electric in there,” matod ni US Open tournament director Eric Butorac nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
“She’s so friendly to everyone behind the scenes. She wants to meet people, she wants to engage, she wants to do everything. I hope she doesn’t lose that... ‘cause it is so special,” dugang ni Butorac.
Gumikan niini, nagkanayon si Butorac nga ipahigayon sa mayorihiyang venue nga mao ang Louis Armstrong Stadium sa New York ang labing unang duwa ni Eala sa main draw nga ipahigayon karong Miyerkules sa buntag.
Ning maong tahas, si Eala kinsa kasamtangang Women’s Tennis Association (WTA) world No. 17, makighinampakay ni American Mary Stoiana.
“We knew it had to be on a major stadium. I can’t wait to have her out there, late at night and see all the Filipino crowd behind her. It’s gonna be really special,” batbat ni Butorac.
Sa kasamtangang naabot ni Eala, daghang mga kasaysayan ang iyang gipang-ugbok apan ang iyang kampanya sa US Open maoy usa sa dili gyud niya puwedeng makalimtan gumikan kay dinhi niya naposte ang labing una niyang daog sa main draw sa usa ka Grand Slam event.
Nahitabo kini sa miaging tuig diin iyang gilupig si Danish player Clara Tauson, 6-3, 2-6, 7-6(11), sa 1st round. Hinuon, napilde si Eala sa 2nd round batok ni Cristina Bucsa sa Spain, 6-4, 6-3. / ESL