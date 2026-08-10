Eala-Mania napakgang

Napakgang ang "Ealamania" human nasugamak sa dakong kapildihan si Filipina tennis ace Alex Eala batok sa kanhi Olympic gold medalist Belinda Bencic sa Switzerland, 4-6, 0-6, sa Round of 16 sa Women's Tennis Association (WTA) 1000 Canadian Open o naila sab nga National Bank Open kagahapon sa buntag, Lunes, Agusto 10, 2026 (PH time), sa Toronto.
Si Eala kinsa lab-as pa sa iyang makasaysayong paglangkat sa titulo sa WTA 500 Mubadala DC Open sa Washington, tataw nga nakuwangan na og lahutay hilabi na sa dihang nagkakusog ang mga hampak ni Bencic kinsa no. 12 seed sa torneyo ug kasamtangang world No. 14.
Gikan sa 2-4 nga biya sa 1st set, nagpakita og determinasyon si Eala ug nakatabla siya, 4-4.
Apan sa wala damha, didto ra kutob ang paninguha ni Eala ug nisagunson og duha ka daog si Bencic aron dag-on ang 1st set.
Sa 2nd set, hingpit na nga gidominar ni Bencic ang hinampakay ug wala niya hatagi bisan gamay nga paglaom si Eala nga maoy nagkumot sa kasingkasing sa nagpunsisok nga mga dumadapig ni Eala sulod sa Sobeys Stadium.
"Thank you. I know most of you guys were cheering for Alex, but I still have to say it was very nice for me to play in front of you all. Thank you so much for the great crowd tonight," matod ni Bencic sa post-game interview.
"And thank you to those who were cheering for me as well. It was super nice to play here tonight," dugang ni Bencic kinsa maoy nagputol sa pito ka sunodsunod nga kadaugan ni Eala gikan pa sa Mubadala DC Open.
Sa tibuok duwa, nakitaan og senyales sa fatigue si Eala human sa iyang malampusong kampanya sa Mubadala DC Open diin pipila ka magduduwa nga naa sa world top 10 ang iyang gipangpilde aron angkunon ang labing una niyang WTA Tour-level nga kampyunato.
Unya sa Canadian Open, niagi pa gyud og duha ka sunodsunod nga three-set wins si Eala batok sa mga Amerikana nga sila si Alycia Parks ug Caty McNally una siya nakigharong ni Bencic. Gawas niini, niduwa sab si Eala sa double's event diin kauban niya si American legend Venus Williams.
Human sa iyang pagpanamilit sa Canadian Open, si Eala kinsa kasamtangang world No. 20, mopahuway lang og pipila ka adlaw ug mokombati na sab siya'g balik sa 1000 Cincinnati Open nga ipahigayon karong Agusto 13-23, sa Mason, Ohio, USA. / ESL