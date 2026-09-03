Eala maoy 'Next Great Superstar'

Dihang paingon pa lang si Filipina tennis ace Alex Eala mohampak sa 2026 US Open sa New York, grabe na ang langas nga nahimo sa Eala-mania diin nagbaniog ang 21-anyos nga tennister sa nagkadaiyang mga artikulo sa international media outlets.
Gawas nga napatik siya sa digital cover sa usa sa labing dakong media outlets lukop kalibotan, gihulagway sab siya niini isip “Tennis’s Next Great Superstar.”
Ang Forbes nipagawas sab og panahom nga sa ugma damlag, si Eala mahilakip sa mga atleta tibuok kalibotan nga adunay labing dako og kita.
Si ESPN Writer Aishwarya Kumar nihisgot pagbalik dihang gipangutana niya si Eala sa niaging duha ka buwan kon sa panan-aw niini andam na kining modaog og Grand Slam.
Ang tubag ni Eala kay masaligong “yes.”
Huot ang eskedyul ni Eala sa US Open gumikan kay niduwa siya sa mixed doubles unya napili sab siya aron mopakita og aksiyon sa “Stars of the Open.”
Giimbitar sab si Eala sa meet-and-greet sa Nike Store sa Fifth Avenue sa New York City diin gidumog siya og bagang hut-ong sa Pinoy fans unya gikahimamat niya sa personal sa labing unang higayon si New York Knicks Fil-Am star Jordan Clarkson.
Human sa domainanteng kadaugan ni Eala sa labing una niyang tahas sa women’s singles batok kang American qualifier Mary Stoiana, si Clarkson nipadayag og makapadasig nga mensahe pinaagi social media.
“alex eala ! lets goooooooo,” post ni Clarkson sa X (Kanhi Twitter).
Mapasalamaton si Eala sa dakong suporta nga iyang nadawat apan iyang giklaro nga nagmatngon siya dili magpalunod sa pagkabantugan ug padayon siyang magbaid sa iyang abilidad ug magtutok sa iyang matag duwa.
“I’ve been navigating quite well within myself to keep the focus and focus on what I need to pay attention to. A match is a match, whether I think there are so many people or none,” matod ni Eala nga napatik sa www.abs-cbnnews.com. /ESL