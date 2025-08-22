Eala masubha’g lisod nga tahas

MOSAGUBANG og malisod nga tahas si Filipina tennis aces sa labing una niyang pagduwa sa US Open karong Agusto 24, 2025, sa New York.
Si Eala kinsa natagak sa No. 70 gikan sa No. 56 sa bag-ong world rankings sa Women’s Tennis Association (WTA), makighinampakay ni No. 15 Clara Tauson sa Denmark sa opening round.
Si Tauson usa ka three-time WTA Tour champion diin duha ka titulo ang ang iyang nakuha niadtong 2021 ug usa sa sayong bahin ning tuiga.
Sa iyang bahin, gipadayag ni Eala nga determinado siyang makabawi gikan sa dili maayo niyang performance sa niaging mga torneyo nga iyang gisalmutan. / ESL