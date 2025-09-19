Eala mi-post sa iyang tropeyo

Usa ka semana human sa iyang malampusong kampanya sa Guadalajara 125 Open sa Mexico, si Filipina tennis ace Alex Eala nigamit sa social media aron ipakita ang iyang labing unang WTA championship trophy.
Ning Biyernes, Septiyembre 19, 2025, nag-post si Eala og mga hulagway sa makasaysayon niyang kalampusan lakip na niini ang tropeyo sa kampyon.
Gibuhat kini ni Eala sa dili pa siya moasdang sa China alang sa Jingshan Tennis Open karong Septiyembre 22-28.
"Trophy appreciation post before I start the Asian swing," caption ni Eala sa iyang mga post