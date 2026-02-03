Eala miabante sa 2nd round

Gisugdan ni Filipina tennis ace Alex Eala ang iyang kampanya sa Women’s Tennis Association (WTA) 500 Mubadala Abu Dhabi Open singles pinaagi sa impresibong kadaugan batok kang Zeynep Sonmez sa Turkey sa Round of 32 kagahapon sa buntag, Martes, Pebrero 3, 2026 (PH time).
Si Eala, kinsa bag-uhay lang nisaka sa iyang career-best world ranked No. 45, wala kaayo nakasugat og pagpanghudlat ning sangkaa ug hingpit niyang nadispatsar ang iyang world ranked No. 79 nga kontra sulod lang sa duha ka sets, 6-4, 6-3.
Human nakuha ni Eala ang kadaugan sa 1st set, daw paingon na niyang dominahon ang 2nd set dihang nakaposte siya og 3-0 nga labaw.
Apan wala dayon moisa sa iyang puting bandera si Sonmez ug nirehistro kini’g duha ka sunodsunod nga kadaugan aron pahakan ang labaw ni Eala, 3-2.
Giinat pagbalik ni Eala ang iyang labaw, 4-2, apan nakasikit ra sab dayon si Sonmez, 4-3.
Human niini, gipaneguro ni Eala nga dili na moabot og 3rd set pinaagi sa pagposte og duha ka sunodsunod nga kadaugan.
Human sa iyang kadaugan, nagpasalamat si Eala sa Oversea Filipino Workers (OFWs) nga personal nga ningsaksi sa iyang duwa.
“Maraming salamat sa suporta, kababayan. Kita-kits sa 2nd round!" batbat pa ni Eala, nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Sa dili pa mohamag si Eala sa 2nd round singles, moduwa pa siya sa double’s event diin iyang kauban si Janice Tjen sa Indonesia. / ESL