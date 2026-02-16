Eala miabante sa 2nd round sa Dubai tournament

Nakaabante sa sunod round si Filipina tennis ace Alex Eala human niretiro ang iyang kontra sa first round nga si American Hailey Baptiste sa 2nd set tungod sa nasinati niining abdominal injury kagahapon, Lunes, Pebrero 16, 2026 (PH time), sa 2026 Dubai Tennis Championships.
Nakuha ni Eala ang kadaugan sa 1st set, 6-4, apan naggukod siya, 0-1, sa 2nd set dihang nakadesisyon
ang world No. 39 nga si Baptiste nga moundang sa pagduwa tungod sa iyang pagkaangol.
"Obviously, no one likes advancing in this way. Being on tour, I'm starting to discover at this level how difficult it is to maintain your health physically. I hope Hailey is okay and will bounce back soon," matod ni Eala nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Naggukod si Eala sa first set, 3-4, apan human niini, tulo ka sunodsunod nga kadaugan ang iyang narehistro aron angkunon ang set.
"I'm super happy to be in the next round. These tournaments are such great experiences for me, especially playing in front of the best crowd ever. I'm really doing my best to try and enjoy every moment I have on the court," dugang ni Eala.
Sa sunod niyang tahas, kontrahon ni Eala ang sixth seed sa torneyo nga si Jasmine Paolini sa Italy.
Sa laing bahin, nidakin-as si Eala gikan sa No. 40 ngadto sa No. 47 sa bag-ong nigawas nga world rankings sa Women's Tennis Association (WTA) kagahapon. / ESL