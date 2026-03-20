Eala miabante sa 3rd round

Nakaabante sa ikatulong round si Filipina tennis star Alex Eala human niya gilupig si German Laura Siegemund sa kulbahinam nga tulo ka sets, 6-7(6), 6-3, 6-3, kagahapon sa kadlawon, Biyernes, Marso 20, 2026 (PH time), sa Miami Open.
Sa pagsugod sa duwa, agresibo na dayon kaayo si Eala sa iyang mga ataki ug nakaposte siya og 3-0 nga labaw sa 1st set.
Apan sa pagpadayon sa duwa, naka-adjust na si Siegermund hangtod nga nidaog siya sa tie breaker, 8-6.
Sa 2nd set, nakontrolar pagbalik ni Eala ang duwa ug wala na siya molugak hangtod na sa hingpit niyang kadaugan.
Sa 3rd round, kontrahon ni world No. 29 Eala ang pamilyar nga kontra nga si world No. 50 Polish Magda Linette, kinsa nipakaging sa iyang kababayang si world No. 3 Isa Swiatek, 1-6, 7-5, 6-3. / ESL