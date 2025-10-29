Eala miabante sa Round of 16 sa Hong Kong Open

Nakaabante sa Round of 16 si Filipina tennis ace Alex Eala human niya nalupig si Katie Boulter sa Great Britain, 6-4, 2-1, niadtong Martes, Oktubre 28, 2025, sa Prudential Hong Kong Tennis Open sa Hong Kong, China.
Si Eala, kinsa nakaabot og bag-ong career-high nga Women’s Tennis Association (WTA) world No. 51 ranking ning bag-uhay lang, nibuak sa 4-4 nga panagtabla sa 1st set pinaagi sa pagposte og duha ka sunodsunod nga kadaugan.
Sa sayong bahin sa 2nd set, si Boulter, kinsa nakaabot kaniadto og career-high nga No. 23 ranking, nakasinati og angol hinungdan nga niundang na kini sa pagduwa. Niadtong higayuna, naglabaw si Eala, 2-1.
Sa Round of 16, si Eala gikatakdang makigharong ni world No. 21 Canadian Victoria Mboko, kinsa maoy No. 3 seed ning maong torneyo.
Batok ni Mboko, gilaumang makasugat si Eala og malisod nga tahas.
Ang Hong Kong Open, nga usa ka WTA 250 event, maoy katapusang torneyo nga salmutan sa 20 anyos nga si Eala karong tuiga. / ESL