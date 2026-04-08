Eala miabante sa Round of 16 sa Linz Open

Nakaabante sa Round of 16 si Filipina tennis star Alex Eala sa Upper Austria Ladies Linz Open human niya gipukan si Julia Grabher sa host Austria, 6-4 6-3, sa labing una niyang tahas kagahapon sa buntag, Miyerkules, Abril 8, 2026 (PH time).
Niagi pa og sikit nga hinampakay si Eala sa 1st set una niya nakontrolar ang duwa, nga maoy labing una niya sa clay court karon nga season.
Mao kini ang labing unang panagsangka nila ni Eala ug Grabher sa usa ka torneyo sa Women’s Tennis Association (WTA) Tour.
“She’s a very intense player and has really good shots, so I’m really happy with the win,” matod ni Eala sa post interview human sa duwa.
Si Eala maoy kasamtangang world No. 46 samtang si Grabher world No. 87.
Sa Round of 16, malisod nga tahas ang sagubangon ni Eala gumikan kay ikaharong niya si Latvian star ug kanhi Grand Slam champion Jeļena Ostapenko. / ESL