Eala miabante sa semi-finals

Padayon ang impresibong gipakitang duwa ni Filipina tennis ace Alex Eala ug iyang gidispatsar ang pambato sa host China nga si Jia-Jing Liu, 6-4, 6-1, sa quarter-finals ning Biyernes, Septiyembre 26, 2025, sa Jingshan Open, usa ka Women’s Tennis Association (WTA) 125 tournament.
Ning sangkaa, niagi sab og pagpanghulga si Eala una niya napukan si Liu, nga maoy nagpasulod kaniya sa semi-finals.
Naggukod si Eala, 2-4, sa 1st set apan dihang nilanog ang abiba alang kang kaniya sulod sa Centre Court, niposte siya og upat ka sunodsunod nga kadaugan aron dag-on ang set.
Nahimo kining posible gumikan kay sunodsunod nga sipyat ang nahimo ni Liu, nga gipahimuslan og maayo ni Eala, kinsa maoy No. 1 seed sa torneyo ug kasamtangang world ranked No. 58.
Si Liu, kinsa world ranked No. 268, maoy unang nakarehistro og daog sa 2nd set apan human niini, hingpit nga dominasyon na ang gihimo ni Eala sa iyang pagmugna og unom ka sunodsunod nga kadaugan, nga maoy nakahuman og sayo sa hinampakay.
Sa semis, kontrahon pagbalik ni Eala ang third-seed sa torneyo nga si Lulu Sun sa New Zealand.
Si Lulu kasamtangang world ranked No. 146 apan nakaposte kini og career-high world ranked No. 39 niadtong Septiyembre, 2024.
Gilupig ni Lulu si Eala sa ilang panagsangka sa 3rd round sa Wimbledon qualifying sa niaging tuig, 7-6, 7-5. / ESL