Eala miabante sa women’s finals

Nakasulod sa women’s singles finals si Filipina tennis ace Alex Eala human niya gihampak si Thasaporn Naklo sa host Thailand, 6-1, 6-4, niadtong Martes, Disyembre 16, 2025, sa semi-final sa 33rd Southeast Asian Games tennis event sa Bangkok.
Sa finals, ikaharong ni world ranked No. 52 Eala sa inilugay og gold medal ang laing pambato sa Thailand nga si Mananchaya Sawangkaew, kinsa world ranked no. 240.
Niabante sa finals si Sawangkaew human nidaog sa semis batok kang world ranked No. 53 Janice Tjen sa Indonesa, kinsa niretiro tungatunga sa duwa tungod kay naglisod kini pagginhawa. / ESL