Eala mibida sa tuig 2025

Adunay batan-ong atleta sa Pilipinas nga kalit lang nisulbong ug nikulit og dakong pangalan sa tuig 2025 sa paugnat sa kusog lukop kalibutan, adunay beterano nga nikawat gihapon og atensiyon, unya aduna sab padayong naghatag og dungog sa nasod ning Year of the Wood Snake.
Gipangtumbok mao sila si Filipina tennis ace Alex Eala, kanhi 8-division boxing world champion ug gymnastics star Carlos Yulo.
ANG PAGSULBONG NI EALA
Si Eala, 20, nisugod sa iyang kampanya pinaagi sa pagsalmot sa Miami Open diin nakaposte siya og makasaysayong mga kadaugan batok sa Grand Slam champions nga sila si Jelena Ostapenko, Madison Keys, ug Iga Swiatek.
Nakasulod siya sa semi-finals ning maong torneyo apan napilde siya ni Jessica Pegula. Ang nahimo ni Eala sa Miami Open igo na aron makasulod siya sa top 100 sa Women’s Tennis Association (WTA), labing unang nahitabo sa usa ka tennis player sa Pilipinas.
Human niini, sunodsunod nga impresibong kampanya ang nahimo ni Eala sa iyang pagsalmot og lainlaing WTA events lakip na niini ang French Open ug Wimbledon.
Nakaabot si Eala og career-high nga World ranked No. 50. Kasamtangangan siyang World No. 53.
ANG PAGBALIK NI PACQUIAO
Nihimo sab og grabeng langas ang pagbalik og away ni Pacquiao gikan sa dul-an sa upat ka tuig nga pagretiro.
Ning iyang desisyon, gipamatud-an ni Pacquiao nga aduna pa siya’y saktong ikabuga taliwala sa iyang pangedaron ug kadugay sa panahon nga wala siya niaway.
Sa edad nga 46, nakatabla si Pacquiao batok sa 30-anyos niyang kontra nga si World Boxing Council (WBC) welterweight champion Amerian Mario Barrios niadtong Hulyo 19, 2025, sa MGM Gfrand Garden Arena sa Las Vegas, USA.
Gani, adunay mga nagtuo nga nidaog ning maong away si Pacquiao kinsa nag-edad na og 47 sa kasamtangan.
YULO NAKA-GOLD NA SAB
Padayon si Yulo sa paghatag og dungog sa Pilipinas human siya naka-gold sa men’s vault exercise sa 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships sa Jakarta, Indonesia niadtong Oktubre 24, 2025.
Nagsilbi kini nga sumpay sa dakong kalampusan ni Yulo human siya nakakulit og kasaysayan dihang nakalabni siya og duha ka gold medals sa 2024 Paris Olympics. Si Yulo gilaumang mobalik sa aksiyon sa Asian Games sa Japan sa sunod tuig.
FAJARDO MVP NA SAB
Sa national level, nihimo sab og langas ang Sugboanong higante sa San Miguel Beermen nga si June Mar Fajardo.
Sa edad nga 36, naangkon sa gitawag og The Kraken ang iyang ikasiyam nga MVP title sa Philippine Basketball Association (PBA) niadtong Oktubre 5.
Ang produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters ug lumad nga taga Pinamungajan, Cebu padayon pa nga nidominar sa PBA.
CEBU COLISEUM FIBA-STANDARD NA
Sa local scene, nikawat og dakong atensiyon ang pag-abli og balik sa New Cebu Coliseum human kini gi-renovate.
Ang mga hulagway ug videos sa New Cebu Coliseum nga nahisubay na sa FIBA-standard, nahimong sumosuman sa mga komentaryo sa social media.
Nikuha sab og atensiyon ang University of the Visayas (UV) Green Lancers human kini naka-four-peat sa college basketball sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) ug hasta ang Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles human kini naka-five-peat sa high school division. / ESL