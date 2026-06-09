Eala mikampyon sa Birmingham Open

Naangkon ni Filipina tennis star Alex Eala ang labing una niyang kampyunato sa tuig 2026 human niya gihampak si Nikola Bartůňková sa Czech Republic, 5-7, 6-3, 7-5, sa championship game sa Birmingham Open sa England niadtong Dominggo sa gabii, Hunyo 7, 2026 (PH time).
Kini maoy ikaduhang Women’s Tennis Association (WTA) 125 title nga naangkon ni Eala kinsa unang nakasakmit niini sa miaging tuig.
Grabe ang naagian ni Eala una niya napayukbo ang iyang kanhi doubles partner kinsa maoy labing unang Czech player nga iyang napilde.
Sa wala pa kining duwaa, si Eala nasugamak sa kapildihan sa nag-una niyang 12 ka Chech players nga iyang nakontra.
Alang ni Eala kinsa maoy world No. 37 ug top seed sa torneyo, maningkamot pa siya og maayo aron mas taas pa ang iyang maabot sa kalibotan sa tennis.
"Lifting this trophy does not mean I will be among the greats yet," matod ni Eala nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Gisulti ni Eala dihang iyang nasayran nga ang mga kanhi ningdaog ning maong titulo naglakip sa tennis icons nga sila si Billie Jean King, Martina Navratilova, Maria Sharapova, ug Petra Kvitová .
"So I'm motivated to keep working. I'm grateful for the part that this trophy has played in my journey." / ESL