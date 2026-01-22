Eala mikompirmar nga moapil sa PWO

Sa iyang pagbalik sa Pilipinas niadtong Miyerkules sa gabii, Enero 21, 2026, gikompirmar ni Filipina tennis ace Alex Eala nga mosalmot siya sa labing unang Philippine Women's Open WTA 125 tournament.

"Yes, I will be playing next week. I'm looking forward to it and I hope people can show up and support the Pinays," matod ni Eala, nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

"It's a huge milestone in Philippine tennis, and I think its a big deal for all of us Filipina tennis players."

Ang PWO organizers nihatag ni Eala og wildcard entry alang sa torneyo nga ipahigayon karong Enero 26-31 sa Rizal Memorial Tennis Center.

Si Eala gikan sa labing una niyang kampanya sa Australian Open diin nanamilit siya sa 1st round sa women’s singles ug doubles events. / ESL