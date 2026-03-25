Eala mipahuway una sa di pa motutok sa clay season

Tungod sa iyang pagpanamilit sa round of 16 sa kasamtangang nagpadayon nga Women’s Tennis Association (WTA) 1000 Miami Open, nakakuha og igong panahon si Filipina tennis ace Alex Eala nga pakapahuway sa dili pa siya magtutok sa clay season.
Sugdan ni world No. 29 Eala ang iyang kampanya sa clay season pinaagi sa pagsalmot sa WTA 500 Upper Austria Ladies Linz, nga ipahigayon karong Abril 6-12, 2026, sa indoor clay courts sa Design Center Linz.
Mangapil sab ning maong kompetisyon ang defending champion nga si World No. 11 Russian Ekaterina Alexandrova, world No. 17 Clara Tauson sa Denmark, world No. 19 Russian Liudmila Samsonova, world No. 24 Emma Raducanu sa Canada, ug uban pa.
Sulod na sab sa upat ka mga dekada nga apil ang Linz Open sa kalendaryo sa WTA diin lakip sa nangaging kampyon niini sila si world No. 4 American Coco Gauff, world No. 1 Aryna Sabalenka sa Belarusian, ug world No. 5 Jelena Ostapenko sa Latvia.
Ang Linz Open maoy ikasiyam nga kompetisyon nga salmutan ni Eala ning tuig 2026.