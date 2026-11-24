Human matuman ni Filipina tennis Alex Eala ang iyang tinguha nga makasulod sa Top 20 sa Women’s Tennis Association (WTA) world rankings sa tuig 2026, apan nilapas pa siya sa iyang target dihang nisaka siya isip world No. 15 sa bag-ong gawas nga world rankings.
Ang 21-anyos nga tennister nipadayag nga daw dili siya makatuo nga naabot siya ning puntoha.
“I can’t even describe it to you. World number 15 is like, incredible to wrap my head around,” matod ni Eala sa interbyu sa ABS-CBN News.
“I think top 20 for me was already super high. Although when I broke that down, it was a more realistic goal,” dugang niya.
Gisugdan ni Eala ang tuig isip world No. 53 apan hinayhinay siyang nisaka pinaagi sa pagposte og mahinungdanong mga kadaugan sa WTA Tour, lakip na niini ang pagsakmit niya sa iyang labing unang WTA Tour title niadtong Agusto sa Washington, USA.
Sa sunod tuig, tinguha ni Eala nga makapatong siya sa top 10. / ESL