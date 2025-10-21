Eala misaka na sab sa world rankings

Padayon ang pagsubang ni Filipina tennis ace Alex Eala sa professional circuit human siya nakaabot sa bag-o niyang career high Women’s Tennis Association (WTA) ranking sa dili pa siya mopakita’g aksyon sa Guangzhou Open sa China.
Ang Filipina sensation mao na karon ang world no. 53, diin nisaka siya og usa ka andana gikan sa kanhi niya personal best nga iyang nakuha niadtong Oktubre 6, 2025.
Kon magpadayon ang iyang pagsaka, hayan makasulod si Eala sa Top 50 diin nagtapok ang “best of the best” lukop kalibutan.
Si Eala, 20, kinsa nakatigom na karon og 1131 points, padayon nisaka sa ranking taliwala sa iyang sayong pagpanamilit sa labing ulahing kompetisyon nga iyang gisalmutan nga mao ang Japan Women’s Open.
Gilauman nga ang bag-ong ranking ni Eala makahatag kaniya og dugang kadasig sa iyang pagsalmot sa Guangzhou Open diin dekalidad nga mga kontra ang nagbabag sa iyang agianan sa singles ug doubles event. / ESL