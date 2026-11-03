Eala misaka sa bag-o niyang career-high world No. 17

Nipatong na sab si Filipina tennis ace Alex Eala sa bag-o niyang career-high nga world No. 17 sa labing bag-ong nigawas nga rankings sa Women’s Tennis Association (WTA), ang women’s tennis governing body lukop kalibotan.
Kini human nakaabot sa quarter-finals si Eala sa 2026 Pan Pacific Open sa Tokyo, Japan ning bag-ohay lang.
Human ning maong kompetisyon, si Eala nakapundo na og 2,289 ranking points, nga nagpasaka kaniya og duha ka andana.
Ang Philippine Tennis Association (Philta) nisaulog sa social media sa bag-ong naabot ni Eala, nga ilang gitawag og “a huge achievement.”
“Tuloy-tuloy ang pag-angat,” pamahayag sa Philta, nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
Gilaumang makahatag kini ni Eala og dugang kadasig sa pagpadayon sa iyang kampanya.
Sa press time, si Eala padayon pa nikombati sa Round of 32 sa WTA 125 Hong Kong Open batok ni American Alycia Parks kagabii, Nobiyembre 3, 2026. / ESL