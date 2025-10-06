Superbalita Cebu

Eala misaka sa bag-ong career-high world ranked No. 54

Eala
Human sa iyang kampanya sa nangaging Women’s Tennis Association (WTA) tournaments nga iyang gisalmutan, nakarehistro si Filipina tennis ace Alex Eala og bag-ong career-high nga No. 54 world ranking.

Nagsaka ang ranking ni Eala human sa iyang pagsalmot og sunodsunod nga mga torneyo sa China.

Sa Jingshan Open, nakaabot si Eala sa semi-finals apan napilde siya ni Lulu Sun sa New Zealand, 6-3, 4-6, 2-6.

Human niini, nakataak si Eala sa quarter-finals sa Suzhou Open apan napilde siya ni Katarzyna Kawa sa Poland, 6-2, 2-6, 6(0)-7.

Nisalmot na sab si Eala sa Wuhan Open apan nanamilit siya sa qualifying rounds pa lang diin gilupig siya ni Japanese Moyuka Uchijima, 4-6, 6-3, 2-6.

Sa sunod niyang misyon, si Eala moasdang sa Osaka alang sa Japan Open. / ESL

