Eala misaka sa bag-ong career-high world ranked No. 54

Human sa iyang kampanya sa nangaging Women’s Tennis Association (WTA) tournaments nga iyang gisalmutan, nakarehistro si Filipina tennis ace Alex Eala og bag-ong career-high nga No. 54 world ranking.
Nagsaka ang ranking ni Eala human sa iyang pagsalmot og sunodsunod nga mga torneyo sa China.
Sa Jingshan Open, nakaabot si Eala sa semi-finals apan napilde siya ni Lulu Sun sa New Zealand, 6-3, 4-6, 2-6.
Human niini, nakataak si Eala sa quarter-finals sa Suzhou Open apan napilde siya ni Katarzyna Kawa sa Poland, 6-2, 2-6, 6(0)-7.
Nisalmot na sab si Eala sa Wuhan Open apan nanamilit siya sa qualifying rounds pa lang diin gilupig siya ni Japanese Moyuka Uchijima, 4-6, 6-3, 2-6.
Sa sunod niyang misyon, si Eala moasdang sa Osaka alang sa Japan Open. / ESL