Eala misaka sa iyang career-best WTA ranked No. 49

Maayo ang pagsugod ni Filipina tennis ace Alex Eala gumikan kay nisaka siya sa iyang career-high sa Women’s Tennis Association (WTA), gikan sa No. 53 ngadto sa No. 49, sa labing bag-ong gawas nga rankings sa world women’s tennis governing body kagahapon, Lunes, Enero 12, 2025.
Nalabwan sa 20-anyos nga si Eala ang iyang kanhi personal best nga ranked No. 50.
Nahitabo kini human sa kampanya ni Eala sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand ning bag-ohay lang diin nakaabot siya sa semi-finals.
Ang ASB Classic nga usa ka WTA 250 event, magsibling tipik sa pagpangandam ni Eala alang sa mas prestihiyusong Australian Open karong Enero 18, 2026, diin mosalmot siya sa labing unang higayon.
Sa dili pa siya mohamag sa Australian Open, moduwa una si Eala sa Kooyong Classic sa Melbourne, Australia karong Enero 13-15, diin ikaharong niya si No. 70 Donna Vekic sa 1st round.
Si Vekic gipilde na ni Eala sa 1st round sa ASB Classic. / ESL