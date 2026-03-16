Eala misaka sa No. 29 sa bag-ong world rankings

Nisaka si Filipina tennis star Alex Eala sa bag-o niyang personal-best nga world No. 29 sa labing bag-ong gawas nga rankings sa Women’s Tennis Association (WTA) kagahapon, Lunes, Marso 16.
Ang 20 anyos nga tennis sensation niambak og tulo ka mga andana human sa labing una niyang pagsalmot sa WTA1000 Indian Wells Open sa California, USa, sa niaging semana, diin nakaabot siya sa Round of 16.
Nakakuha og bye si Eala sa opening round sa Indian Wells sa wala pa niya gipukan si world No. 52 Dayana Yastremska sa Ukraine sa Round of 64.
Gisundan kini niya og laing kadaugan sa Round of 32 batok kang world No. 4 American Coco Gauff, kinsa niretiro sa 2nd set human nakasinati og angol sa iyang braso.
Sa Round of 16, namilit si Eala human siya gipilde ni world No. 13 Linda Noskova sa Czech Republic.
Sa sunod niyang tahas, mosalmot pagbalik si Eala sa Miami Open, diin nagsugod ang pagsulbong sa iyang karera gumikan sa maayo niyang kampanya ning maong kompetisyon sa niaging tuig. / ESL