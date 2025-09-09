Eala misaka sa No. 61 sa WTA rankings

Nisaka gikan sa No. 75 ngadto sa No. 61 si Filipina tennis ace Alex Eala sa bag-ong nigawas nga rankings sa Women’s Tennis Association (WTA) human niya naangkon ang kampiyunato sa WTA 125 Guadalajara Open sa Mexico ning bag-uhay lang.
Ang kalampusan ni Eala sa Guadalajara mao ang labing una niyang naangkon sa usa ka WTA event.
Si Eala, kinsa nakatali og career-high ranking nga No. 56, nihampak ni Panna Udvardy sa Hungary, 1-6, 7-5, 6-3, sa Guadalajara Open finals aron angkunon ang makasaysayon niyang kalampusan.
Ning maong kalampusan, gi-congratulate si Eala ni tennis icon Rafael Nadal, kinsa founder sa Rafael Nadala Academy sa Spain, diin nag-training ni Eala.
“Congrats, Alex Eala, on your first WTA (trophy). I am happy and proud of what you are achieving for yourself and for the Philippines,” post ni Nadal sa X nga napatik sa www.gmanews.tv. / ESL