Eala misaka sa No. 61 sa WTA rankings

Eala misaka sa No. 61 sa WTA rankings
Eala
Nisaka gikan sa No. 75 ngadto sa No. 61 si Filipina tennis ace Alex Eala sa bag-ong nigawas nga rankings sa Women’s Tennis Association (WTA) human niya naangkon ang kampiyunato sa WTA 125 Guadalajara Open sa Mexico ning bag-uhay lang.

Ang kalampusan ni Eala sa Guadalajara mao ang labing una niyang naangkon sa usa ka WTA event.

Si Eala, kinsa nakatali og career-high ranking nga No. 56, nihampak ni Panna Udvardy sa Hungary, 1-6, 7-5, 6-3, sa Guadalajara Open finals aron angkunon ang makasaysayon niyang kalampusan.

Ning maong kalampusan, gi-congratulate si Eala ni tennis icon Rafael Nadal, kinsa founder sa Rafael Nadala Academy sa Spain, diin nag-training ni Eala.

“Congrats, Alex Eala, on your first WTA (trophy). I am happy and proud of what you are achieving for yourself and for the Philippines,” post ni Nadal sa X nga napatik sa www.gmanews.tv. / ESL

