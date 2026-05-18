Eala misaka sa rankings

Nisaka og upat ka mga ang-ang si Filipina tennis ace Alex Eala sa bag-ong nigawas nga Women’s Tennis Association (WTA) rankings kagahapon sa hapon, Lunes, Mayo 18, 2026 (PH time).
Ang bag-ong world rankings nigawas pipila lang ka mga oras sa dili pa mosugod ang kampanya ni Eala sa Strasbourg Open sa France diin iyang kontrahon si No. 66 Oleksandra Oliynykova sa Ukraine sa Round of 32.
Gikan sa No. 42, si Eala nisaka sa No. 38 human sa iyang kampanya sa Italian Open diin nakaposte siya og duha ka mga daog una siya niyukbo ni world No. 2 Elena Rybakina sa Kazakhstan, 4-6, 3-6, sa Round of 32.
Human sa iyang kampanya sa Italian Open, nakahakot og dugang 55 puntos si Eala ug aduna na siya 1,340 puntos sa kinatibuk-an.
Ang pagsaka sa world rankings ni Eala gilaumang makahatag kaniya og dugang kadasig kabahin sa iyang pagduwa sa France tournament.
Ang labing taas nga naabot ni Eala sa world rankings mao ang No. 29. / ESL