Eala misukarap sa world No. 45

Grabe ang pagsukarap ni Filipina tennis ace Alex Eala sa labing bag-ong nigawas nga rankings sa Women's Tennis Association (WTA), usa ka semana human sa iyang pagpanamilit sa Miami Open.
Gikan sa iyang career-high No. 29, nga iyang nakuha duha ka mga semana ang nakalabay, nisutoy pagdakin-as si Eala ngadto sa No. 45.
Ang 16 ka mga ang-ang nga pagkahagba ni Eala maoy labing taas nga nasinati sa usa ka magduduwa sa labing ulahing rankings.
Gilauman na hinuon kini human napilde si Eala batok ni Karolina Muchova sa Czech Republic, 0-=6, 2-6, sa Round of 16 sa Miami Open.
Niini, 120 puntos ra ang nakuha ni Eala nga layo ra sa 390 puntos nga iyang natigom dihang nakasulod siya sa semis sa niaging tuig nga edisyon sa Miami Open.
Nisukarap sab ang kinatibuk-ang ranking points ni Eala gikan sa 1,525 ngatdo sa 1,255. / ESL