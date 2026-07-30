Eala mitipi na sab og champion

Sa ikaduhang sunodsunod nga torneyo, laing defending champion ang gitangtangan og korona ni Filipina tennis star Alex Eala.
Nahitabo kini kagahapon sa kadlawon, Huwebes, Hulyo 29, 2026 (PH time), dihang gipayukbo sa 21-anyos nga si Eala si Canadian Leylah Fernandez, 6-2, 7-6(1), sa Round of 16 sa Mubadala DC Open sa Washington DC, USA.
Si Fernandez maoy ikaduhang defending champion nga gitangtangan og korona ni Eala sunod ni Iga Swiatek sa Poland kinsa iyang gipakaging sa 3rd round sa miaging Wimbledon, ang labing prestihiyusong tennis tournament lukop kalibotan.
Sa iyang kadaugan batok kang Fernandez, si Eala nagpakita og lig-ong determinasyon dihang nibangon siya gikan sa 1-5 nga pagkalubong sa 2nd set nga maoy nagtukmod kaniya sa quarter-finals sa DC Open.
“I think I had definitely some tough moments in that match and credits to Leila. She put me in some really tough position. So, I think I’m super proud of how I fought, and how I stayed in there,” matod ni Eala sa pot-game interview.
Human niya nadominar ang 1st set, daw paingon kining sumpayan ni Eala dihang nakuha niya ang kadaugan sa labing unang hinampakay sa 2nd set.
Apan wala kini nahitabo gumikan kay nirehistro og lima ka sunodsunod nga kadaugan si Fernandez nga naghatag kaniya og 5-1 nga labaw.
Human niini, gipakita ni Eala kon unsa kalig-on ang iyang balatian ug nibawos siya pagmugna og lima sab ka sunodsunod nga kadaugan aron angkunon pagbalik ang bintaha, 6-5.
Gibutlogan ni Fernandez si Eala sa nagsunod nga duwa aron pagpugos og tiebreaker.
Sa tiebreak game, nga usa ka race-to-7 points, nakamugna si Eala og 3-0 una nakaposte si Fernandez sa labing una niyang puntos.
Apan human niini, nidominar na sab si Eala ug nisagunson siya pagmugna og upat ka puntos aron hingpit nga palagputon si Fernandez sa torneyo.
“I think patience was key there, and just trying to work it out, and have a strong mentality in terms of trying to find solutions,” dugang ni Eala kinsa nibuntog sa kasamtangang Olympic ug Asian Games gold medalist Zheng Qinwen sa China, 4-6, 6-4, 6-1, sa labing una niyang tahas. / ESL