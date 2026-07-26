Eala mo bangga sa kampiyon sa Olympics

Makigsangka ang Pinay tennis star Alex Eala sa player nga kanhi mipilde kaniya para sa opening round sa Mubadala DC Open karong Lunes, Hulyo 27, 2026 (PH time).
Atubangon sa world No. 29 Eala ang Chinese player nga si Zhen Qinwen, kinsa maoy nipilde kaniya sa semifinals sa 2023 Asian Games.
Si Qinwen nidaog sa 2024 Paris Olympics ug nahimong unang Asian tennis player nga nisakmit og bulawan sa singles tennis event.
Sa ilang panag-abot ni Eala sa 2023, napilde si Eala sa iskor nga 6-1, 6(5)-7, 6-3.
Naabot man tuod kaniadto sa world rank No. 4 si Zhen Qinwen, apan natagak kini karon sa No. 123 human nipahuway tungod sa injury sulod sa dul-an usa ka tuig. Sa iyang pagbalik niadtong Pebrero, nagpabilin nga bati ang iyang porma rason sa iyang kalit nga pagkahagba sa rankings. / RSC