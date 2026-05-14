Eala moapil sa Strasbourg tournament sa France

Ipadayon ni Filipina tennis ace Alex ang iyang kampanya sa clay season pinaagi sa pagsalmot sa Internationaux de Strasbourg karong Mayo 17-23, 2026, sa France.
Sa kasamtangan, ang 20 anyos nga Pinay anaa pa sa qualifying round ning maong Women’s Tennis Association (WTA) 500 event, usa sa mayorihiyang warmup tournaments sa dili pa ang French Open sa Paris, nga ipahigayon karong Mayo 24 hangtod Hunyo 6.
Ang Strasbourg tournament adunay 28-player singles main draw ug usa kini sa labing mahinungdanong preparasyon alang sa French Open o naila sab nga Roland Garros sukad sa pagkahimugso niini niadtong 1987.
Ang kasamtangang kampiyon sa Strasbourg event mao si world No. 2 Elena Rybakina sa Kazahkstan, kinsa maoy nagpilde ni Eala sa Round of 32 sa Italian Open sa Rome ning bag-uhay lang.
Sa Italian Open, si Eala nakaposte og duha ka mga daog una siya niyukbo ni Rybakina.
Moduwa sab si Eala sa doubles sa Strasbourg tournament diin kauban niya ni Canadian Victoria Mboko. / ESL