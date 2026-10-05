Eala moapil sa Wuhan Open human sa iyang kampanya sa Asian Games

Human sa iyang kampanya sa 2026 Asian Games, nakatutok na pagbalik ang atensyon ni Filipina tennis ace Alex Eala sa Women’s Tennis Association (WTA) Tour.
Si Eala, kinsa kasamtangang world ranked No. 18, nakatakdang mohampak og balik sa Wuhan Open sa China, usa ka prestihiyusong WTA 1000 tournament nga sugdan karong Oktubre 12, 2026.
Ang Wuhan Open mosunod dayon inig ka human sa laing prestihiyusong WTA 1000 tournament nga mao ang China Open sa Beijing, nga kasamtangang nagpadayon ug mahuman karong Oktubre 11.
Si Eala, isip usa ka world top ranked player, obligado untang moduwa sa China Open basi sa lagda sa WTA apan nakadesisyon kining dili moduwa aron morepresentar sa Pilipinas sa bag-uhay lang nahuman nga Asian Games nga gipahigayon sa Japan.
Gihimo kini ni Eala bisan sa posibilidad nga mapahamtangan siya og bug-at nga silot sa WTA.
Gitataw nang daan ni Eala nga mas mahinungdanon alang kaniya ang pagduwa sa Asian Games gumikan kay gusto niyang langkaton ang labing una niyang gold medal ning maong kompetisyon, nga maghatag kaniya og tiket alang sa 2028 Los Angeles Olympics.
Hinuon, napakyas si Eala ug igo lang siyang nakalabni og bronze medal, sama sa iyang naangkon sa labing una niyang pagduwa sa kompetisyon niadtong 2023. / ESL