Eala mobanat sa Abu Dhabi Open

Human sa iyang kampanya Philippine Women’s Open, nilarga sa Middle East ang Filipino tennis star nga si Alex Eala para sa Abu Dhabi Open.
Pamilyar nga mga kontra ang ikasangka ni Eala sa premiro niyang tahas karong Lunes, Pebrero 2, 2026.
Gitumbok mao si Zeynep Sonmez sa Turkey.
Ang duha ka tennis sensations nagtagbo na sulod sa duha ka mga higayon sa ITF kaniadto.
Unang nagharong ang duha sa ITF France 22A niadtong Nobiyembre 2023 ug gisundan sa Eastbourne Open sa miagong tuig. Pulos nidaog si Eala sa duha ka duwa nila sa singles.
Nagkakontra pud si Eala ug Sonmez sa doubles match sa ITF Luxembourg niadtong Nobiyembre 2023 ug ITF Slovakia tuig 2024.
Moduwa pud si Eala sa doubles sa maong torneyo. Iyang ikauban si Southeast Asian standout Janice Tjen.
Ang ilang panagpare moabli sa ilang kampanya batok nila ni Canadian Leylah Fernandez, kinsa adunay Filipino heritage, ug French Kristina Mladenovic. / RSC