Eala mobanat sa pinal nga torneyo sa tuig 2026

Ang malampuson nga 2026 season sa Pinay tennis star Alex Eala motuldok didto sa Hong Kong Open nga maoy iyang uwahing duwa sa iskedyul sa WTA Tournament.
Ipahigayon ang maong torneyo karong Nobiyembre 2 ngadto sa 8 didto sa Victoria Park Tennis Centre sa Hong Kong, diin ikaduwa ni Eala ang Amerikana nga si Alycia Parks sa first round.
Niining tuig 2026 nakahimo og history si Eala isip unang Pinoy nga nahimong kampiyon sa WTA nga torneyo, human siya nidaog sa Washington Open.
Naabot pud sa ikaupat nga round sa Wimbledon si Eala ug nakasulod sa top 20 ranking. / RSC