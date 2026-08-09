Eala mobangga og kampiyon sa Tokyo Olympics

Usa na pud ka bug-at nga tahas ang atubangon ni Pinay tennis star Alex Eala sa iyang duwa batok ni world No. 14 ug Tokyo Olympics gold medalist Belinda Bencic sa 2026 National Bank Open didto sa Toronto, Canada karong Lunes, Agusto 10, 2026 (PH time).
Ang 29-anyos nga si Bencic, kinsa nakakuha kaniadto og world No. 4 nga ranking sa tuig 2020, nasulod sa Round of 16 human niya gipildi si Taylor Townsend, 6(5)-7, 7-6(4), 6-4.
Samtang si Eala nilupig sa Amerikana nga si Caty McNally, 6-3, 5-7, 6-4, aron sigurohon ang iyang pwesto sa ikaupat nga round. / RSC