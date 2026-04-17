Eala mobawi og suway sa Madrid Open

Alex Eala and her Andorran partner faltered in the W25 Madrid doubles competition and got ousted in the quarterfinals. (Alex Eala Facebook page)
Human sa dili maayo niyang kampanya sa Stuttgart Open sa Germany, mosuway pagbawi si Filipina tennis star Alex Eala sa iyang pagsalmot sa Madrid Open sa Spain, nga sugdan karong Abril 21, 2026 (PH time).

Ning maong Women’s Tennis Association (WTA) 1000 event, mangapil ang dekalidad nga mga magduduwa lukop kalibutan diin ang uban naengkuwentro na si Eala.

Sa niaging tuig ning maong kompetisyon, nakaabot si Eala second round diin nidaog siya batok ni Viktoriya Tomova sa Bulgaria sa first round ug napilde batok ni Iga Swiatek sa Poland sa second round.

Gikan niadtong 2009, ang Madrid Open gipahigayon na sa outdoor clay courts hinungdan nga makonsiderar kining tipik sa pagpangandam sa mga magduduwa alang sa mas prestihiyusong Roland Garros o mas naila nga French Open.

Ang French Open mao ang usa sa upat nga apil sa Grand Slam events kauban sa US Open, Australian Open, ug Wimbledon sa United Kingdom. / ESL

