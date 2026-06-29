Eala moduwa karon sa Wimbledon

Sugdan ni Filipina tennis icon Alex Eala ang laing makasaysayon niyang kampanya sa iyang paghamag sa Wimdbledon Championships karong Martes sa alas 9:00 sa gabii, Hunyo 30, 2026 (PH time) sa London.
Ning maong mahinungdanong tahas, si Eala kinsa maoy labing unang magduduwa sa Pilipinas nga makapakita'g aksiyon sa labing prestihiyusong tennis tournament lukop kalibotan, makigbatok ni Mexican Renata Zarazúa sa women's singles event.
Si Eala, 21, kinsa seed No. 29 ning maong torneyo, gilaumang mosagubang og laing malisod nga hinampakay batok kang Zarazua kinsa beterana na sa Women's Tennis Association (WTA) Tour.
Si Zarazua, 28, naila sa iyang pahimutang nga estilo sa duwa nga sukwahi kaayo sa agresibo nga estilo ni Eala.
Kinsa kaha nga estilo ang mopatigbabaw? Kon buot hunahunaon, adunay psychological advantage ni Zarazua ning maong panagparang gumikan kay iyang nalupig si Eala sa labing una nilang engkuwentro, 3-6, 6-4, 6-3, sa W100 Cary, North Carolina niadtong Agusto 2024.
Hinuon daghan na ang nahitabo human niini diin tataw nga dako na ang umento sa duwa ni Eala diin ubay-ubay na nga top rated players ang iyang gipangpilde.
Hilabi na ning higayuna nga gikan si Eala sa impresibong kampanya sa grass-court season lakip na niini ang iyang pagsulod sa semi-finals sa niaging Berlin Tennis Open, diin sunodsunod niyang gipayukbo ang ang top 10 players nga Sila si Elena Rybakina sa Kazakhstan ug Elina Svitolina sa Ukraine.
Sa laing bahin, moduwa sab si Eala sa double's event sa Wimbledon diin kauban niya si Nikola Bartunkova sa Czech Republic.
Sugdan nila ni Eala ug Bartunkova ang ilang kampanya pinaagi sa pagpakigsangka nila ni Jeļena Ostapenko sa Latvia ug American Sofia Kenin. / ESL