Eala moduwa na sa French Open

Nagkanayon si Filipina tennis ace Alex Eala nga sa iyang pamati, mas andam siya sa pagsalmot og balik sa French Open ning higayona kumpara sa labing una niyang pagsalmot ning prestihiyusong kompetisyon sa miaging tuig diin kutob ra siya sa first round.
“I definitely feel more prepared than last year,” matod sa world No. 28 nga si Eala nga napatik sa www.abs-cbnnnews.com.
Ning tuiga, sugdan ni Eala ang iyang kampanya sa torneyo karong Martes, Mayo 26, 2026 (PH time), batok sa iyang higalang si world No. 17 American Iva Jovic. / ESL