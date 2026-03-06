Eala moduwa na sa Indian Wells Open

Sugdan ni Filipina tennis ace Alex Eala ang iyang kampanya sa Indian Wells Open women’s singles karong Sabado sa buntag, Marso 7, 2026 (PH time), sa Southern California.
Si Eala, kinsa kasamtangang world ranked No. 32, makigharong ni world ranked No. 52 Dayana Yastremska sa Ukraine sa 2nd round.
Ning maong Women’s Tennis Association (WTA) 1000 tournament, nga gitawag sab og fifth Grand Slam, si Eala nakakuha og first round bye.
Sa iyang bahin, si Yastremska nakaabante sa 2nd round human niya gilupig si Chinese Zhang Shuai, 6-3, 6-2, sa first round.
Gawas sa singles, moduwa sab si Eala sa doubles event apan wala pa siya’y eskedyul. / ESL