Eala moduwa na sa Singapore Tennis Open karon

Sagubangon ni Filipina tennis ace Alex Eala ang iyang labing unang tahas sa Round of 16 sa Singapore Tennis Open karong Huwebes, Septiyembre 24, 2026, batok kang Russian Tatiana Prozorova.
Si Eala kinsa kasamtangang world ranked No. 18 sa Women’s Tennis Association (WTA) ug No. 3 seed sa torneyo, nakadawat og second round bye gumikan sa taas niyang ranking.
Sa iyang bahin, si Prozorova nakaabot ning puntoha human niya gilupig si Sofia Costoulas sa Belgium sa first round, 5-7, 7-6, 6-2.
Si Prozorova kinsa world ranked No. 180, niangkon nga lisod kini nga tahas alang kaniya apan malaumon siyang makamugna og surpresa.
“She’s very good. She’s like an octopus, you know? She runs from side to side, and she puts a lot of pressure on her opponent. Even if she is in a very uncomfortable situation, she will hit it as strongly as she can,” paghulagway ni Prozorova kang Eala nga napatik sa www.gmanews.tv. Ning pagsuwat, wala pa masayri kon unsang orasa mapahigayon ang duwa nila ni Eala ug Prozorova. / ESL