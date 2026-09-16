Eala moduwa sa Asiad bisan silotan sa WTA

Ningpadayag og kinatibuk-ang suporta ang Philippine Sports Commission (PSC) ug Philippine Olympic Committee (POC) ngadto kang Filipina tennis ace Alex Eala kabahin sa posibleng silot nga madawat niini gikan sa Women’s Tennis Association (WTA).
Si Eala nakadesisyon nga dili moduwa sa umaabot nga China Open WTA 1000 tournament aron morepresentar sa Pilipinas sa Asian Games sa Aichi-Nagoya, Japan.
Nagkasumpaki ang eskedyul sa duha ka kompetisyon apan mas gipalabi ni Eala nga moduwa sa Asian Games.
Ang nakaapan lang kay obligado isip world ranked No. 18, obligado si Eala nga moduwa sa China Open.
Ning maong kompetisyon, giobligar sa WTA ang tanang magduduwa nga naa sa world Top 30 nga moduwa.
Ang dili moduwa nga wala’y balidong rason, pahamtangan og bug-at nga silot sa world women’s tennis governing body.
Ang Philippine Tennis Association ni-file na og request for exemption alang ni Eala ug niapil sab paghangyo ang pipila ka mga senador sa WTA.
“Rest assured of the PSC’s all-out support. We will continue to assist Alex, PHILTA, and the POC in every way we can,” matod ni PSC Chairman Patrick Gregorio nga napatik sa www.spin.ph.
“We pray she is granted consideration despite the consequences prescribed in standard rules. Alex Eala’s heart and love for the country is golden,” dugang ni Gregorio.
Hinuon, gipaneguro sa PHILTA nga moduwa si Eala sa Asian Games bisan unsa pa ang desisyon sa WTA.
Nagtinguha si Eala nga makalabni sa labing una niyang gold medal sa Asian Games. Sa labing una niyang pagsalmot sa kompetisyon niadto Pandemic-postponed edition niadtong 2023, igo lang siyang nakadaog og bronze medal. / ESL