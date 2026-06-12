Eala moduwa sa Berlin Tennis Open

Nakadawat og wildcard entry si Filipina tennis star Alex Eala alang sa Berlin Tennis Open nga sugdan karong Sabado, Hunyo 13, 2026, sa Germany.
Makatabang kini aron mas makapangandam pa si Eala alang sa Wimbledon Open, nga ipahigayon karong Hunyo 29 hangtod Hulyo 12, 2026, sa London.
Human sa iyang kampanya sa HSBC Championships ning bag-uhay lang, mopahuway unta og usa ka semana si Eala una kini moduwa pagbalik alang sa WTA 500 Bad Homburg Open nga gikatakda karong Hunyo 21-27 sa Germany gihapon.
Apan dili kini mahitabo human siya nakadawat og wildcard entry sa Berlin Tennis Open, nga gilaumang makatabang nga mas mahashasan ang iyang abilidad sa dili pa ang Wimbledon Open, nga gikonsiderar nga maoy labing prestihiyuso sa upat ka Grand Slam tournaments sa kalibutan sa tennis. / ESL