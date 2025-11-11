Eala moduwa sa MGM Macau Tennis Masters

Nahilakip si Filipina tennis star Alex Eala sa napiling mga atleta nga makighinampakay sa 2025 MGM Macau Tennis Masters, usa ka exhibition tournament nga gikatakda karong Disyembre 27-28 sa Macau Forum.
Moduwa sab sa kompetisyon ang Grand Slam champions Li Na sa China ug Conchita Martínez sa Spain kinsa maoy napiling team captains sa piniling mga magduduwa nga magkombati sa torneyo.
Nakatakda sab manuwa sa kompetisyon sila si Mirra Andreeva sa Russia, Shang Juncheng sa China, Jack Draper sa Britain, ug Jakub Menšík sa Czech Republic.
Ikauban ni Eala kinsa world ranked No. 50, mao sila si Na, Juncheng, ug Draper.
Ang exhibition tournament nagsilbeng usa sa mga preparasyon ni Eala alang sa iyang pagrepresentar sa Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games nga ipahigayon karong Disyembre 9-20, 2025, sa Thailand. / ESL