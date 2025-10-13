Eala mokombati na sa Japan Open

Sagubangon ni Filipina tennis star Alex Eala karong Martes, Oktubre 14, 2025, ang labing una niyang tahas sa Japan Open diin kontrahon niya ang usa ka qualifier alang sa round-of-32.
Ning pagsuwat, wala pa masayri kon kinsa ang labing unang kontra ni Eala ning Women’s Tennis Association (WTA) 250 tournament.
Ubay-ubay nga top-ranked players ang mangapil ning maong torneyo sama nila ni top seed ug world No. 16 Naomi Osaka a Japan ug second-seed world no. 17 Linda Noskova sa Czech Republic.
Si Eala kasamtangang world ranked No. 54 nga maoy labing taas niyang naabot. / ESL