Eala mokombati na sa Linz Open

Sugdan ni Flipina tennis star Alex Eala ang iyang kampanya sa Upper Austria Ladies Linz Open karong Miyerkules, Abril 8, 2026 (PH time), diin iyang kontrahon si Julia Grabher sa host Austria sa Round of 32.
Mao kini ang labing unang kompetisyon nga salmotan ni Eala sa clay court karong tuiga.
Mas taas man tuod ang world ranking ni Eala (No. 46) apan dako ang bintaha ni Grabher (No. 87) gumikan kay mas anad kini sa clay court unya sa iya pa gyud nasod ang hinampakay.
Alang ning maong kompetisyon, si Eala nag-training og balik sa Rafa Nadal Academy sa Mallorca, Spain diin gigiyahan siya sa tanan niyang coaches lakip na si Toni Nadal kinsa usa ka bantugang coach lukop kalibotan.
Gipasabot ni Eala nga dili ra lisod alang kaniya ang transisyon gikan sa hard court ngadto sa clay court tungod sa paggiya sa iyang coaches.
“I think it’s so great and we’re so blessed to have Toni as part of the team,” matod pa ni Eala nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.
“We worked a lot on feeling the ball and moving well. I think I’m moving better than I did last year. So yeah, I’m happy about that,” dugang niya. / ESL