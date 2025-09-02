Eala mokombati na sa WTA 125 sa Mexico

Sagubangon ni Filipina tennis ace Alex Eala karong Miyerkules sa lawom sa gabii, Septiyembre 3, 2025 (PH time) ang labing una niyang tahas sa WTA 125 Guadalajara sa Mexico.
Si Eala, 20, kinsa seeded no. 2 sa torneyo, mosugod sa iyang kampanya batok sa pamilyar nga kontra nga si Arriane Hartono sa Netherland, kinsa iyang gipilde sa niagi nilang tulo mga engkuwentro.
Kaduha gilupig sa world No. 75 nga si Eala ang world No. 158 nga si Hartono ning tuig 2025 sa Bengaluru, India (6-2, 6-1), ug Canberra, Australia (6-3, 6-3).
Ang premiro nilang panagsangka nahitabo niadtong 2023 sa Roehampton sa Great Britain diin nidaog si Eala, 7-6, 2-6, 6-1. Niadtong higayuna, mas taas pa og ranking si Hartono.
Mao kini ang labing unang duwa ni Eala human sa iyang makasaysayong kampanya sa US Open diin nakaabot siya sa 2nd round ning bag-uhay lang. / ESL