Eala mokombati sa WTA 125 Suzhou

Human sa kadiyot lang nga pahuway, si Filipina tennis ace Alex Eala mokombati dayon og balik sa Women’s Tennis Association (WTA) 125 Suzhou sa China.
Lab-as pa lang sa iyang kampanya sa Jingshan Open diin nakaabot siya sa semi-finals, si Eala mosalmot sa Suzhou isip No. 4 seed.
Dili sama sa Jingshan diin siya lang ang bugtong magduduwa nga sulod sa Top 100, si Eala makig-uban nila ni No. 1 seed Iva Jovic sa US, No. 2 seed Tatjana Maria sa Germany, ug No. 3 seed Suzan Lamens sa Netherlands.
Sa Jingshan, si world No. 58 Eala nanamilit human siya gilupig ni world No. 146 Lulu Sun sa New Zealand sa semi-finals, 6-3, 4-6, 2-6.
Gikan sa Jingshan, si Eala nibiyahe dayon paingon sa Suzhou diin ikaharong niya si world No. 124 Katarzyna Kawa sa Poland sa opening round.
Ning sangkaa, mosuway pagbawos si Eala ni Kawa kinsa nilupig kaniya sa round of 16 sa Templeton, USA, niadtong 2022.
Wala pa’y eskedyul ang panagsangka nila ni Eala ug Kawa. / ESL