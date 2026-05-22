Eala mokontra sa iyang higala

Kontrahon ni Filipina tennis ace Alex Eala ang iyang higalang Amerikanang si Iva Jovic sa premiro niyang tahas sa French Open nga ipahigayon sugod karong Mayo 24 hangtod Hunyo 7, 2026, sa Paris, France.
Sama ni Eala, si Jovic usa ka sumosulbong nga batan-ong magduduwa lukop kalibotan.
Mao kini ang labing unang higayon nga magkrus ang dalan nila ni Eala ug Jovic sa Wmen’s Tennis Association (WTA) Tour.
Gilaumang usa ka malisod nga tahas ang sagubangon ni Eala batok kang Jovic, kinsa kasamtangang world No. 17 ug seeded 17h sab ning maong torneyo, nga naila sab nga Roland Garros.
Si Jovic kinsa nag-edad pa lang og 18, nakaabot of career-high world ranked No. 16 niadto lang Marso ning tuiga.
Lakip sa career higlights ni Jovic mao ang iyang pagsakmit sa labing una niyang WTA singles title sa 2025 Guadalajara Open ug runner-up finish sa Hobart sa sayong bahin ning tuiga. Nikampyon sab siya sa Ilkley WTA 125 sa niaging tuig.
Sa iyang bahin, ang 20-anyos nga si Eala kasamtangang world ranked No. 38.
Nakaabot siya og caree-high nga wolrd No. 29, dili pa lang tantong dugay.
Sa miaging semana, nag-post og selfie si Jovic kauban si Eala sa iyang Instagram account diin ni-comment si Eala og, “Gorgeous girl on my feed!!”
Nag-uban sila si Eala ug Jovic sa doubles event sa niaging Indian Wells.
Sa French Open, wala pa’y pinal nga petsa sa ilang panagharong. / ESL