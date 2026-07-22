Eala mosalmot na sab og sunodsunod nga torneyo

Human sa kapin sa usa ka semana niyang pagbisita sa Pilipinas gikan sa iyang makasaysayong kampanya sa Wimbledon, nibalik na si Filipina tennis star Alex Eala sa US aron mangandam na og sugod alang sa iyang sunod nga misyon.
Kinasingkasing nga nagpasalamat si Eala sa iyang mga kababayan sa paghangop ug pagsuporta kaniya.
"Maraming salamat sa pagtanggap sa akin mga kababayan! Each and every one of your stories has touched me on a profound level. Never been prouder to represent home," mensahe ni Eala sa Instagram story nga napatik sa www.gmanews.tv.
Si Eala kinsa kasamtangang world No. 29, mosalmot sa WTA500 Mubadala DC Open nga sugdan karong Hulyo 25, 2026, dayon sa WTA1000 Canadian Open.
Gilaumang maapil sab si Eala sa main draw sa US Open, ang katapusang Grand Slam tournament ning tuiga. / ESL