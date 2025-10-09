Eala mosalmot og sagunsong WTA 250 tournaments

Nakatakdang mosalmot si Filipina tennis ace Alex Eala og tulo ka sunodsunod nga Women’s Tennis Association (WTA) 250 tournaments sa Asia sugod sa sunod semana.
Ang WTA 250 tournament tipik sa main WTA Tour diin 250 ranking points ang makuha sa mahimong kampiyon.
Human sa iyang makasaysayong kampanya sa US Open, si Eala niapil og tulo ka WTA 125 tournaments: ang Guadalajara 125 diin nahimo siyang kampiyon, ang Jingshan Tennis Open diin nakaabot siya sa semis, ug Suzhou WTA 125 diin nakataak siya sa quarterfinals.
Human sa Guadalajara, nisalmot sab si Eala sa WTA 250 event SP Open sa Brazil diin nakasulod siya sa quarterfinals.
Nisuway sab si Eala pag-qualify sa main draw sa Wuhan Open, usa ka WTA 1000 event, apan napilde dayon siya sa 1st round pa lang batok ni Japanese Moyuka Uchijima.
Sa kasamtangan, nakaabot si Eala sa bag-o niyang career-high world No. 54.
Ang WTA 250 tournaments nga salmutan ni Eala mao ang Japan Women’s Open karong Oktubre 13–19, 2025, Guangzhou Open karong Oktubre 20-26, ug Hong Kong Tennis Open karong Oktubre 27 hangtod Nobiyembre 2./ESL