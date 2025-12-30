Eala mosalmot sa 2026 Kooyong Classic sa Australia

Mosalmot si Filipina tennis ace Alex Eala sa 2026 Kooyong Classic nga ipahigayon karong Enero 13-15 sa Kooyong Lawn Tennis Club sa Melbourne, Australia.
Ang Kooyong Classic nga ipahigayon usa ka semana sa dili pa ang Australian Open, gikonsiderar nga usa sa labing prestihiyusong warm-up events.
Si Eala kinsa kasamtangang World No. 53, nahilakip sa dekalidad nga tennis players sa nagkadaiyang mga nasod nga mosalmot sa kompetisyon.
Sa women’s event, lakip sa ikauban ni Eala mao sila si Croatian Donna Vekić (World No. 72, ug kanhi World No. 17), ug kanhi World No. 5 Daniela Hantuchová sa Slovakia.
Sa dili pa siya mobiyahe paingon sa Melbourne, sugdan ni Eala ang iyang kampanya sa 2026 pinaagi sa pag-apil sa WTA 250 ASB Classic sa Auckland, New Zealand karong Enero 5-11. / ESL