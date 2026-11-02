Eala mosugod na’g hampak sa Hong Kong Tennis Open

Sagubangon ni Filipina tennis ace Alex Eala ang labing una niyang tahas sa Women’s Tennis Association (WTA) 250 Hong Kong Tennis Open karong Martes sa buntag, Nobiyembre 3, 2026.
Si Eala, kinsa seeded No. 2 sa torneyo ug kasamtangang world No. 19, makigkontra pagbalik sa iyang higala nga si American Alycia Parks sa Round of 32.
Kini maoy ikatulong panagharong nila ni Eala ug Parks karong tuiga.
Gilupig ni Parks si Eala sa premiro nilang sangka sa opening round sa Australian Open niadtong Enero, 0-6, 6-3, 6-2.
Sa ikaduha nilang sangka, gibawsan ni Eala si Parks sa Canadian Open niadtong Agusto, 6-1, 4-6, 6-2.
Mangapil sa Hong Kong Open sila si Sorana Cirstea sa Romania, Canadian Leylah Fernandez, Greek Maria Sakkari, Australian Talia Gibson, Chinese Wang Xinyu, Liudmila Samsonova, ug tennis icon American Venus Williams. / ESL