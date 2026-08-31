Eala na-fetaure sa SI, Forbes covers

Sa padayon niyang paglupad sa kalibotan sa tennis, ang garbo sa Pilipinas nga si Alex Eala dungan nga na-feature sa duha sa labing dagkong publications lukop kalibotan nga mao ang Sports Illustrated ug Forbes.
Sa labing bag-ong digital cover sa Sports Illustrated, gitawag si Eala ning maong buhatan nga “Pride of the Philippines.”
Sa Forbes, na-feature sab si Eala sa Daily Cover niini nga nagtutok sa mga kalampusan ni Eala sulod sa tennis court diin nakumpara na sab siya ni boxing icon Manny Pacquiao isip sports heroes sa Pilipinas. / ESL